Поиск

ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона

ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО четыре региона РФ по состоянию на 1 октября 2024 года: три субъекта Северо-Кавказского федерального округа и один субъект Сибирского ФО. Об этом сообщил регулятор в "Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО", где исследуются данные за период скользящего года – с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года.

В мониторинге регионы разнесены по результатам анализа ЦБ по зонам в зависимости от степени рисков недобросовестных действий в ОСАГО по принципу "светофора". В "красной" зоне риски наиболее выражены.

К высокорисковой "красной" зоне в двух федеральных округах на начало октября 2024 года отнесены Ингушетия, Дагестан, Чечня, а также Новосибирская область.

Вблизи "красной" зоны находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край, Карачаево-Черкесия, обращает внимание ЦБ.

В РоссииИнгушетия, Дагестан и Приморье названы лидерами по частоте страховых случаев в ОСАГОЧитать подробнее

"Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила всего 3,01% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,66% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", - говорится в мониторинге.

По итогам того же скользящего года из "красной" зоны в более спокойную "желтую" перешла Карачаево-Черкесия. Из "желтой" зоны в "зеленую" перешли Москва и Сахалинская область. Эти регионы улучшили свои оценки.

Вместе с тем наблюдались и обратные тренды. Так, из "зеленой" зоны в "желтую" переместились Татарстан и Калмыкия, Смоленская и Костромская области.

Положительная динамика рисков была зафиксирована в Республике Крым и Севастополе, в Кабардино-Балкарской республике и ряде других регионов, а также в таких крупных субъектах РФ, как Москва и Московская область (суммарные сборы страховых премий на этих территориях более 75 млрд рублей в год), сообщает ЦБ.

По мнению регулятора, "требует определенного внимания со стороны органов власти субъектов РФ негативная динамика рисков недобросовестных действий в республиках Татарстан и Ингушетия, в Липецкой, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областях", и в первую очередь за счет повторяемости убытков, здесь работает фактор "неоднократности", заложенный ЦБ при проведении оценки.

В целом по РФ средняя выплата по договорам ОСАГО за скользящий год достигла 94,7 тыс. руб. (+12,3%), частота страховых случаев снизилась до 4,6% (-0,2 п.п.), а скользящий коэффициент выплат составил 56,9% (-4,5 п.п.).

Банк России в 2023 и 2024 годах принимал активное участие в межведомственных совещаниях по теме организации работы по противодействию мошеннической деятельности в ОСАГО в ряде субъектов РФ, сообщил ЦБ в мониторинге рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

"На встречах с представителями правоохранительных, контролирующих и судебных органов, а также страховщиков сформированы конкретные рекомендации по налаживанию необходимого взаимодействия, в том числе инициирована работа по предоставлению доступа страховщикам к источникам дополнительной информации, необходимой для решения вопроса о страховой выплате", - приводятся пояснения ЦБ в материале.

ЦБ РФ Банк России ОСАГО Ингушетия Дагестан Чечня Новосибирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский автокомпонентный холдинг MGC Group купил местный завод Joyson Safety Systems

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Право МФО не раскрывать чувствительную к санкциям информацию продлено на 2025 г.

Brent подорожала до $73,27 за баррель

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Газпром" второй раз за месяц обновил рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

Прокачка нефти по "Дружбе" на белорусские НПЗ приостановлена

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году

ЦБ РФ на следующей неделе объявит параметры операций с валютой в 2025 году
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии126 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2066 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5591 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ25 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });