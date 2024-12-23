ЦБ отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО 4 региона

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отнес к зоне самых высоких рисков недобросовестных действий в ОСАГО четыре региона РФ по состоянию на 1 октября 2024 года: три субъекта Северо-Кавказского федерального округа и один субъект Сибирского ФО. Об этом сообщил регулятор в "Мониторинге региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО", где исследуются данные за период скользящего года – с 1 октября 2023 года по 1 октября 2024 года.

В мониторинге регионы разнесены по результатам анализа ЦБ по зонам в зависимости от степени рисков недобросовестных действий в ОСАГО по принципу "светофора". В "красной" зоне риски наиболее выражены.

К высокорисковой "красной" зоне в двух федеральных округах на начало октября 2024 года отнесены Ингушетия, Дагестан, Чечня, а также Новосибирская область.

Вблизи "красной" зоны находятся Липецкая и Ульяновская области, Приморский край, Карачаево-Черкесия, обращает внимание ЦБ.

"Суммарная доля сборов страховых премий в субъектах РФ, отнесенных к "красной" зоне, составила всего 3,01% российского рынка ОСАГО. При этом на страховые выплаты в указанных субъектах РФ пришлось 5,66% от общего объема выплат по стране. Такой дисбаланс может свидетельствовать о наличии и реализации высоких рисков противоправной активности и недобросовестных действий в этом сегменте страхового рынка на упомянутых территориях", - говорится в мониторинге.

По итогам того же скользящего года из "красной" зоны в более спокойную "желтую" перешла Карачаево-Черкесия. Из "желтой" зоны в "зеленую" перешли Москва и Сахалинская область. Эти регионы улучшили свои оценки.

Вместе с тем наблюдались и обратные тренды. Так, из "зеленой" зоны в "желтую" переместились Татарстан и Калмыкия, Смоленская и Костромская области.

Положительная динамика рисков была зафиксирована в Республике Крым и Севастополе, в Кабардино-Балкарской республике и ряде других регионов, а также в таких крупных субъектах РФ, как Москва и Московская область (суммарные сборы страховых премий на этих территориях более 75 млрд рублей в год), сообщает ЦБ.

По мнению регулятора, "требует определенного внимания со стороны органов власти субъектов РФ негативная динамика рисков недобросовестных действий в республиках Татарстан и Ингушетия, в Липецкой, Ульяновской, Новосибирской и Костромской областях", и в первую очередь за счет повторяемости убытков, здесь работает фактор "неоднократности", заложенный ЦБ при проведении оценки.

В целом по РФ средняя выплата по договорам ОСАГО за скользящий год достигла 94,7 тыс. руб. (+12,3%), частота страховых случаев снизилась до 4,6% (-0,2 п.п.), а скользящий коэффициент выплат составил 56,9% (-4,5 п.п.).

Банк России в 2023 и 2024 годах принимал активное участие в межведомственных совещаниях по теме организации работы по противодействию мошеннической деятельности в ОСАГО в ряде субъектов РФ, сообщил ЦБ в мониторинге рисков недобросовестных действий в ОСАГО.

"На встречах с представителями правоохранительных, контролирующих и судебных органов, а также страховщиков сформированы конкретные рекомендации по налаживанию необходимого взаимодействия, в том числе инициирована работа по предоставлению доступа страховщикам к источникам дополнительной информации, необходимой для решения вопроса о страховой выплате", - приводятся пояснения ЦБ в материале.