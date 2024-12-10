Страховщики предложили минимальный срок в 10 дней для краткосрочных полисов ОСГОП для такси

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Страховщики поддержали предложение депутатов о разработке краткосрочных полисов обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП) для такси, но предложили ограничить минимальные сроки их действия 10 днями. Об этом сообщил в ходе выступления на круглом столе в Госдуме РФ во вторник заместитель директора департамента Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов.

Как сообщалось, депутаты разработали законопроект о введении краткосрочных полисов ОСГОП (по аналогии с краткосрочными полисами ОСАГО) для удобства перевозчиков такси. Они по роду деятельности часто занимаются такими перевозками в качестве подработки, то есть эпизодически. В первоначальной версии законопроекта минимальный срок действия полиса ОСГОП авторами предлагалось установить на уровне 1 день.

"С сентября этого года вступили в силу соответствующие поправки в закон об ОСГОП, был переходный период для перевозчиков, которые получили разрешение на перевозку такси до 1 сентября. В настоящее время проникновение ОСГОП в сегменте такси, по нашим оценкам, пока еще далеко от 100%, порядка 257 тыс. договоров ОСГОП заключено, в одном договоре может быть более одного транспортного средства", - сказал Порватов в ходе выступления на круглом столе.

Представитель РСА заявил, что что 1-дневные короткие полисы ОСГОП, первоначально предложенные авторами законопроекта, "не вписываются в разрешительную систему" для водителей такси.

Согласно основному закону о такси, на получение разрешений на основную деятельность от уполномоченных госорганов им отводится 3-5 дней, в рамках гармонизации сроков минимальные договоры ОСГОП должны быть продолжительнее, отметил Порватов.

По его словам, "cтраховщики направили свои предложения по этой теме в комитет по финансовому рынку Госдумы РФ, после этого минимальный срок действия договора ОСГОП был увеличен в законопроекте, который был внесен 28 октября, до 10 дней. Таким образом, на наш взгляд, минимальный срок действия договора ОСГОП и срок рассмотрения заявлений перевозчиков должны соотноситься друг с другом".

Представитель РСА привел пример, иллюстрируя, к чему может привести рассогласование сроков: Если, имея 1-дневный полис ОСГОП, водитель такси подаст документы на рассмотрение в уполномоченные органы для получения разрешения (или возобновление его действия) на основную деятельность, а рассмотрение займет несколько дней, то водителю могут отказать госорганы в таком разрешении ввиду истечения 1-дневного срока действия полиса ОСГОП.

Агрегатор не страховщик

Еще одну инициативу с изменениями в закон об ОСГОП, по словам представителя РСА, страховщики не поддержали - в части создания агрегаторами специальных фондов выплат за ущерб пассажирам собственными силами. Свои замечания и возражения на эту тему страховщики также представили в комитет по финансовому рынку Госдумы РФ.

Упомянутая инициатива депутатов предусматривала выдачу рекомендаций ЦБ "по рассмотрению варианта создания самими агрегаторами внутренних денежных фондов по страхованию в рамках коллективной ответственности водителей".

"Агрегаторы такси не могут заменить институт страхования, не имея страховых лицензий, не формируя страховых резервов, находясь вне контроля ЦБ и регулирующего страхового законодательства. Идея не очень хорошая", - заявил Порватов.

Согласно данным РСА, приведенным Порватовым по просьбе депутатов, на 9 декабря 2024 года водители такси заключили свыше 722 тыс. краткосрочных полисов ОСАГО (сроком от 1 дня до 3 месяцев) и около 280 тыс. годовых договоров ОСАГО. При этом коротких полисов на один автомобиль может быть оформлено множество. "Короткие полисы поломали нам статистику", - сказал Порватов. Она теперь не позволяет сделать вывод о том, какое именно количество автомобилей, эксплуатирующихся для перевозок такси, застраховано по ОСАГО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил участникам круглого стола выработать решения по обеспечению расширения охвата перевозчиков такси договорами страхования как ОСАГО, так и ОСГОП.

В ходе обсуждения он высказал предположение о том, что значительная часть перевозчиков такси в регионах ни полисов ОСАГО для такси, ни полисов ОСГОП не имеет.

Он сослался на оценки Минтранса и экспертов отрасли в области перевозок такси, которые исходят из показателя вовлеченных в эту сферу водителей числом от 1 млн до 1,5 млн человек.

Гусев также пояснил, что значительная часть операций по заказу такси, особенно в регионах, от агрегаторов такси перетекла в другие каналы, в телеграм-чаты, в полностью непрозрачную зону: "Люди ушли в телеграм-чаты, пока они не в агрегаторе, вы их не увидите, не посчитаете и не найдете. Но они будут ездить и оказывать услуги такси. Проверить исполнение законов такими перевозчиками невозможно, они этих требований соблюдать не станут".

Организованная депутатами проверка, по словам Гусева, показала наличие в интернете 4 тыс. таких чатов заказа такси, где по существу "незаконно оказываются услуги перевозки такси". Через агрегаторов достаточно активно организуются пассажирские перевозки в Москве и Санкт-Петербурге, а в других регионах, в малых городах ситуация совсем другая, констатировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю.