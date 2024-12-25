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ЦБ уточнил требования по отражению в договорах е-ОСАГО данных о мощности автомобиля

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Страховые компании при продаже электронных полисов ОСАГО обязаны предоставить потребителю возможность указывать мощность двигателя как в киловаттах, так и в лошадиных силах. Такие пояснения приводятся в опубликованном Банком России в среду информационном письме.

Выбор отображения показателя зависит от того, как мощность двигателя транспортного средства отражена в документах клиента, уточняет регулятор.

"При отсутствии такой возможности потребители вправе зафиксировать этот факт и обратиться в интернет-приемную Банка России, прикрепив скриншот (снимок экрана) с подтверждением", - сообщает ЦБ порядок действий для потребителей.

"Сейчас на сайтах некоторых страховщиков форма электронного договора ОСАГО позволяет внести данные только в лошадиных силах", - такие факты выявил ЦБ.

"Потребитель, у которого в документах на автомобиль мощность двигателя указана в одной единице измерения, должен или самостоятельно ее пересчитывать, или отказаться от заключения договора", - делает вывод ЦБ в сообщении. На устранение этого препятствия при заключении договора е-ОСАГО направлены разъяснения Банка России в опубликованном информационном письме для страховщиков.

ЦБ РФ Банк России ОСАГО
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