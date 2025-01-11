Дорогу проложат к корме танкера "Волгонефть 239" для сбора мазута на Кубани

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты приняли решение прокладывать временную дорогу далее к корме танкера "Волгонефть 239", из которой произошел разлив мазута, сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

"Ее (временную дорогу - ИФ) будут продлевать до самой кормы, это позволит собирать мазут максимально близко к источнику протечки", - говорится в сообщении.

Решение принято на координационном совещании, которое провел первый вице-губернатор Кубани, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась.

"Специалисты назвали наиболее вероятную причину разлива - трещина в корпусе образовалась в результате прошедших штормов. Накануне, пока это еще было возможно без экстремального риска для жизни, корму танкера обследовали водолазы Морспасслужбы. Новых повреждений и утечек мазута с места, где судно разломилось во время шторма, не обнаружили", - сообщил штаб.

Отмечается, что в район мыса Панагия пришел специальный плавающий кран с баржей. Как только это станет возможным, он подойдет максимально близко к корме "Волгонефти 239" для сбора мазута с моря.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег. Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Накануне в районе кормовой части танкера "Волгонефть 239" был обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 2,8 тыс. кв. м.

Ранее в субботу оперштаб сообщал, что с берега в районе мыса Панагия, где произошел разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефть 239", вывезли 43 самосвала с собранными нефтепродуктами. Разлив у береговой линии локализован вдоль берега на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров - площадью порядка 2,8 тыс. квадратных метров.