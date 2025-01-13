Поиск

В Тамани собрали 897 тонн мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Тамани за два дня собрали у берега в районе кормы танкера "Волгонефть-239", севшего на мель, почти 900 тонн мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В ночь с 10 на 11 января самосвалы начали вывозить собранную у берега в районе кормы танкера смесь мазута с водой на сертифицированные предприятия по утилизации. С этого времени и до конца суток 12 января вывезли 897 тонн", - говорится в сообщении.

Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды "Морспасслужба" привлекла специализированную самоходную баржу "Пикник" с установленным на ней краном и грейфером. Она извлекла более 11,3 кубометров смеси воды и мазута.

На месте разлива мазута с кормовой части "Волгонефти-239" работают 68 единиц техники и 202 человека.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 13 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Тамань Темрюкский район Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть-239 Морспасслужба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России в 2024 году перевозки контейнеров по железной дороге выросли почти на 6%

Пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле

Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора заявил об отсутствии планов отменять ЕГЭ в ближайшие годы
Разлив мазута в Керченском проливе

Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Прокуратура и "Морспасслужба" подали в суд на владельца танкера "Волгонефть 212"

Гендиректор "Музея Москвы" возглавила Музей истории ГУЛАГа

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать компрессорную станцию "Турецкого потока"

В России аренда жилья подорожала за год во всех городах

В России аренда жилья подорожала за год во всех городах

Россия в январе-сентябре 2024 года увеличила импорт устриц в 2,3 раза

Россия в январе-сентябре 2024 года увеличила импорт устриц в 2,3 раза

В Госдуме заявили, что предотвратить бытовые утечки газа могут только средства контроля

В Госдуме заявили, что предотвратить бытовые утечки газа могут только средства контроля
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне13 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2090 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5687 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });