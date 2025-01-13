В Тамани собрали 897 тонн мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Тамани за два дня собрали у берега в районе кормы танкера "Волгонефть-239", севшего на мель, почти 900 тонн мазута, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В ночь с 10 на 11 января самосвалы начали вывозить собранную у берега в районе кормы танкера смесь мазута с водой на сертифицированные предприятия по утилизации. С этого времени и до конца суток 12 января вывезли 897 тонн", - говорится в сообщении.

Для сбора нефтепродуктов с поверхности воды "Морспасслужба" привлекла специализированную самоходную баржу "Пикник" с установленным на ней краном и грейфером. Она извлекла более 11,3 кубометров смеси воды и мазута.

На месте разлива мазута с кормовой части "Волгонефти-239" работают 68 единиц техники и 202 человека.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.