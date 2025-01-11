Разлив мазута с танкера "Волгонефть 239" у берега локализован

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сорок три самосвала с нефтепродуктами вывезли с берега в районе мыса Панагия, где произошел разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефть 239", сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

"Разлив у береговой линии локализован вдоль берега на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров - площадью порядка 2,8 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на субботу из порта Новороссийска к мысу Панагия вышел специальный плавучий кран Морспасслужбы с баржой для выполнения работ по сбору нефтепродуктов со стороны моря. В настоящий момент его готовят к работе.

На месте в круглосуточном режиме работают около 100 человек и более 30 единиц техники, добавили в ведомстве.

Накануне в районе кормовой части танкера "Волгонефть 239" был обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 2,8 тыс. кв. м.