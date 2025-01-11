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Разлив мазута с танкера "Волгонефть 239" у берега локализован

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сорок три самосвала с нефтепродуктами вывезли с берега в районе мыса Панагия, где произошел разлив мазута из кормовой части танкера "Волгонефть 239", сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

"Разлив у береговой линии локализован вдоль берега на протяжении порядка 300 метров и шириной до 5 метров - площадью порядка 2,8 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на субботу из порта Новороссийска к мысу Панагия вышел специальный плавучий кран Морспасслужбы с баржой для выполнения работ по сбору нефтепродуктов со стороны моря. В настоящий момент его готовят к работе.

На месте в круглосуточном режиме работают около 100 человек и более 30 единиц техники, добавили в ведомстве.

Накануне в районе кормовой части танкера "Волгонефть 239" был обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 2,8 тыс. кв. м.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Волгонефть 239
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