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В Кремле надеются на продолжение международной деятельности "Росатома"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что у России получится противостоять новым санкциям США, касающимся атомной энергетики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы исходим из того, что "Росатом" будет продолжать свою международную деятельность. Это один из лидеров, неоспоримых лидеров международного атомного рынка, рынка мирной энергетики. И конечно же, он имеет очень много естественных высокотехнологичных и конкурентных преимуществ. Понятно, что США будут дальше пытаться продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позицию наших компаний. Конечно же, мы рассчитываем на то, что нам удастся этому противодействовать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По словам Пескова, "конечно же подобные решения не могут не приводить к определенной дестабилизации международных энергорынков". В том числе, указал Песков, речь идет и о нефтяных рынках.

"Мы с вами прогнозировали, что до последнего дня своего пребывания в Белом доме господин Байден и его администрация будут делать все, чтобы оставить, возможно, наихудшее наследство с точки зрения двухсторонних отношений с Россией. Они последовательно идут по этой линии", - отметил пресс-секретарь президента.

"Будем очень внимательно отслеживать последствия - первое, и конечно же - конфигурировать работу наших компаний так, чтобы минимизировать последствия этих решений, незаконных решений", - заключил Песков.

10 января гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и ряд других топ-менеджеров госкорпорации были внесены в SDN List Минфина США. Также США объявили о масштабном пакете санкций против российской нефтяной отрасли.

Алексей Лихачев Дмитрий Песков Песков Росатом США
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