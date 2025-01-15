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Очередная ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет в феврале

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ротация наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС пройдет в начале февраля, в этом же месяце состоятся и межведомственные консультации с представителями МИД, Минобороны и Росгвардии, сообщил журналитам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Пока переговоры с МАГАТЭ идут штатно. У нас планируется в первой половине февраля очередная ротация на Запорожской атомной электростанции", - сказал он и напомнил, что миссия МАГАТЭ в составе 2-4 человек дежурит на ЗАЭС с сентября 2022 года.

"Одновременно с этим мы ведем консультации межведомственные, в которых принимают участие не только "Росатом", но и министерство иностранных дел, министерство обороны, Росгвардия. И мы сейчас обговариваем очередные такие консультации, где-то, ориентировочно, в феврале текущего года", - сказал глава "Росатома".

Он не стал прогнозировать, отразится ли на позиции руководства МАГАТЭ решение США о введении новых санкций в отношении руководства "Росатома". "Это персональное решение практически по всему руководству "Росатома". И, собственно, последствий для взаимодействия в сфере мирного атома, по нашему мнению, это решение иметь не должно", - сказал Лихачев, отметив: "Мы, честно говоря, не чувствуем и не планируем каких-то серьезных изменений в нашей практической деятельности".

Обратив внимание на формулировку, которая содержится в санкционном решении, глава "Росатом" сказал: "Это, скорее, больше похоже на наградной лист, чем на санкционное решение. И в этом какая-то есть, на мой взгляд, фиксация достижений наших заслуг".

Алексей Лихачев ЗАЭС МАГАТЭ Минобороны Росатом Росгвардия США
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