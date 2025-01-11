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В МИД РФ пообещали, что новые санкции США не останутся без реакции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В Москве намерены отреагировать на введение Вашингтоном новых санкций в отношении российской энергетики и заявляют, что РФ останется надежным игроком на глобальном топливном рынке.

"Разумеется, враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Oтмечается, что в РФ "продолжится реализация крупных отечественных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах".

"Наша страна была и остаётся ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке", - подчеркивается в сообщении.

"На фоне провала сделанной Вашингтоном ставки на "стратегическое поражение Москвы" и санкционный прессинг, призванный подорвать российскую экономику, которая, вопреки беспрецедентному внешнему давлению, не только выстояла, но и продолжает развиваться, потуги уходящей команды в Белом доме имеют целью максимально затруднить или сделать невозможными любые двусторонние экономические связи, в том числе для американского бизнеса", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отмечают, что будущему президенту США, "который не вправе отменять указанные санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля" - в прямом и переносном смысле".

МИД США
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