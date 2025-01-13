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Более 160 тыс. тонн песка с мазутом собрали и вывезли с побережья Кубани

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с побережья города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края более 160 тыс. тонн песка с мазутом, сообщает пресс-служба МЧС России.

"На территории Анапы и Темрюкского района вывезено с пляжа более 160 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, обследовано более 1,8 тыс. квадратных километров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиация МЧС России и системы космического мониторинга сделали более 100 снимков обстановки.

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Ранее сообщалось, что мониторинговые группы обнаружили единичные незначительные выбросы мазута от Центрального пляжа города-курорта Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района Краснодарского края.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 13 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа
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