Способ отсеивания мазута от песка намерены организовать власти Кубани

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировали платформу временного хранения замазученного песка, сообщает оперштаб Краснодарского края в воскресенье.

Отмечается, что они посетили площадку в хуторе Воскресенском. Как говорится в сообщении, ее открыли 28 декабря, что позволило ускорить вывоз мешков с нефтепродуктами с пляжей.

"Сейчас на площадке временного хранения находится 120 тысяч тонн замазученного грунта. В общем соотношении песка конечно же больше, чем нефтепродуктов. Пока холодно и мазут твердый - в гранулированной форме, его нужно отсеивать на пляже, а не везти сюда. Важно найти способ организовать этот процесс прямо на побережье", - цитирует штаб Кондратьева.

Между тем специалисты "Морспасслужбы" исследовали около 82 кв. км акватории в районе ЧС, сообщил оперштаб. "Специалисты выявили и нейтрализовали сорбентом пятна нефтепродуктов общей площадью около 1 350 кв. м", - говорится в сообщении.

Глава Минтранса Роман Старовойт проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239".

"Около севшего на мель танкера ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился у кормы - она сместилась в результате шторма и оползня 10 января. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит МСС Росморречфлота", - отмечается в сообщении.

На месте разлива мазута вокруг кормовой части установлены дублирующие боновые ограждения.