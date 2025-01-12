Способ отсеивания мазута от песка намерены организовать власти Кубани
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев проинспектировали платформу временного хранения замазученного песка, сообщает оперштаб Краснодарского края в воскресенье.
Отмечается, что они посетили площадку в хуторе Воскресенском. Как говорится в сообщении, ее открыли 28 декабря, что позволило ускорить вывоз мешков с нефтепродуктами с пляжей.
"Сейчас на площадке временного хранения находится 120 тысяч тонн замазученного грунта. В общем соотношении песка конечно же больше, чем нефтепродуктов. Пока холодно и мазут твердый - в гранулированной форме, его нужно отсеивать на пляже, а не везти сюда. Важно найти способ организовать этот процесс прямо на побережье", - цитирует штаб Кондратьева.
Между тем специалисты "Морспасслужбы" исследовали около 82 кв. км акватории в районе ЧС, сообщил оперштаб. "Специалисты выявили и нейтрализовали сорбентом пятна нефтепродуктов общей площадью около 1 350 кв. м", - говорится в сообщении.
Глава Минтранса Роман Старовойт проверил ход работ в районе утечки мазута с танкера "Волгонефть-239".
"Около севшего на мель танкера ведутся работы по механическому удалению мазута, который появился у кормы - она сместилась в результате шторма и оползня 10 января. Разлившийся мазут собирает с поверхности воды специализированная самоходная баржа "Пикник" с установленным крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит МСС Росморречфлота", - отмечается в сообщении.
На месте разлива мазута вокруг кормовой части установлены дублирующие боновые ограждения.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.