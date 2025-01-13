Мазут у кормы танкера "Волгонефть-239" начали собирать экскаватором

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Экскаваторы и самосвалы приступили к работам по сбору мазута у севшего на мель в Керченском проливе танкера "Волгонефть-239", сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Напротив севшего на мель судна расширили площадку. Благодаря этому к очистке акватории от нефтепродуктов смогла приступить тяжелая техника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мазут с поверхности воды собирает экскаватор. Затем нефтепродукты загружают в самосвалы, которые специально подготовили и гидроизолировали.

Собранную смесь мазута и воды вывозят на специализированные предприятия для утилизации.