Савельев поручил к 15 января подготовить план ликвидации последствий разлива мазута

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - План мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута в Керченском проливе, в том числе по откачке нефтепродуктов из танкеров и подъемом затонувших судов, должен быть представлен до 15 января.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, такое поручение дал вице-премьер и глава комиссии по ликвидации последствий ЧП Виталий Савельев.

"Савельев поручил (главе МЧС) Александру Куренкову сформировать общий план мероприятий с учетом всех направлений, связанных с ликвидацией последствий ЧП на суше и море, откачкой мазута из танков и подъемом судов - это является первоочередной задачей, организацией взаимодействия с населением и волонтерами, а также оценкой экономических последствий для регионов", - сказали в пресс-службе правительства.

Это решение было принято на заседании правкомиссии, которое Савельев провел 13 января.

"Для разработки плана мероприятий по ликвидации последствий разлива мазута и последующего сопровождения технологических операций в рамках его реализации важно привлечь научные организации и профессиональное сообщество", добавили в пресс-службе. Для этого в работе комиссии примет участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

На заседании было принято решение о создании постоянно действующего оперативного штаба, задачей которого будет координация действий всех заинтересованных сторон по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на ежедневной основе непосредственно на месте, в Краснодарском крае, с выездами в Республику Крым и Севастополь. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин на совещании 9 января 2025 года. Оперативный штаб возглавит Куренков.

Заседания оперштаба будут проходить ежедневно, а комиссия будет собираться еженедельно в формате "инцидента" в Координационном центре правительства России.

Пресс-служба МЧС приводит обращение Куренкова к членам правкомиссии: "До 15 января, ответственные министерства, ведомства и другие службы должны представить перечень конкретных мероприятий по своим направлениям деятельности с датами их проведения. Все они войдут в поэтапный комплексный план действий по ликвидации ЧС".

Министр отметил, что ряд проблемных вопросов остается нерешенным. "Меры по их решению предлагаю учесть при формировании комплексного плана. Правительственная комиссия будет осуществлять координацию деятельности оперативного штаба и контроль за исполнением плана действий", - сказал Куренков, который сейчас находится на Кубани с рабочей поездкой.

"Вчера мы посетили Краснодарский край, где проверили ход проведения работ по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря. Кроме того, оценили условия хранения собранного грунта на площадке в хуторе Воскресенском, а также обсудили принимаемые меры по стабилизации обстановки в рамках заседания оперативного штаба в городе Анапа", - сообщил Куренков.

На заседании министр подчеркнул, что эффективность и темпы работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов зависят от выполнения ряда взаимосвязанных мероприятий.