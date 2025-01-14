На пяти участках побережья Кубани нашли новые выбросы мазута

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - На пяти участках береговой линии Анапы и Темрюкского района Краснодарского края муниципальные команды обнаружили новые выбросы мазута, сообщает оперштаб региона.

"Утром 14 января обнаружили пять участков с незначительными повторными выбросами нефтепродуктов. На участке Лабинского района зафиксировали мелкие вкрапления мазута. Представители Краснодара на своем участке обнаружили незначительные выбросы размером с пятирублевую монету", - говорится в сообщении.

Также небольшие повторные выбросы отмечены на участках, закрепленных за Ленинградским, Курганинским и Тимашевским районами.

"Участки, на которых фиксируют повторные выбросы, убирают в первую очередь", - добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что основная работа по очистке пляжей от нефтепродуктов завершена. Сейчас идет деликатная уборка пляжей - песок просеивают, чтобы избавиться от застывших капель мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Всего спасателям и волонтерам удалось собрать с побережья города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края почти 162 тысячи тонны песка с мазутом. Утечка мазута произошла после крушения 15 декабря в Керченском проливе двух танкеров.