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Приставы хотят взыскать сельхозземли бывшего владельца ЧЭМК Аристова

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Служба судебных приставов хочет обратить взыскание на очередные активы бывшего совладельца промышленной группы на базе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Александра Аристова в рамках дела о взыскании с экс-владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения.

Речь идет о половине доли в праве на земельный участок под Челябинском площадью 30,6 га. Соответствующее исковое заявление службы судебных приставов Арбитражный суд Челябинской области принял к производству, сообщила пресс-служба суда.

Предварительное заседание по делу назначено на 5 декабря. Иск подан в рамках сводного исполнительного производства.

Спорный участок находится в Сосновском районе, примерно в 2,6 км от поселка Прудный, относится к категории земель сельскохозяйственного использования. По данным Росреестра, кадастровая стоимость земучастка - 1,6 млн рублей.

В качестве третьих лиц по делу суд привлек специализированное отделение судебных приставов ГМУ ФССП, Генпрокуратуру, а также ответчиков по делу об обращении в доход государства неосновательного обогащения на 105 млрд рублей.

Арбитражный суд Челябинской области 5 апреля удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу государства активов ГК "Ариант" (ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант") и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и иные лица не согласились с решением, подав апелляции. 31 мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд их отклонил. Рассмотрение кассационной жалобы по делу назначено на 28 ноября.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК Юрию, Михаилу и Людмиле Антиповым и "Компании Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Юрию Антипову и впоследствии прощенному). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант" (бывшая материнская компания агрохолдинга), а также аффилированные с группой лица, в их числе Аристов.

ФССП ЧЭМК Генпрокуратура Ариант Александр Аристов Челябинская область
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