Путин потребовал от правкомиссии активно работать над ликвидацией последствий разлива мазута

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительственной комиссии активно работать по очистке черноморского побережья от разлива мазута и провести весь комплекс запланированных на этот счет мероприятий.

"Жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии. Знаю, что и сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами", - сказал он во вторник на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Путин также поблагодарил волонтеров, "которые с первых дней включились в работу по очистке берегов".

"Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств - как федеральных, так и региональных: необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах", - добавил он.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.