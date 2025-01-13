Минприроды подготовит программу устранения последствий разлива мазута

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минприроды в ближайшее время разработает программу устранения последствий разлива мазута в Керченском проливе с учетом предстоящего повышения температуры воды, заявил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Александр Александрович Козлов (глава Минприроды) займется в ближайшее время разработкой и представлением президенту предложений по устранению последствий, учитывая предстоящее повышение температуры воды в Чёрном море", - сказал премьер.

Он напомнил, что эта тема недавно подробно осуждалась на совещании у президента.

"Роман Владимирович Старовойт (глава Минтранса) будет заниматься, в том числе, проработкой планов подъема потерпевших крушение танкеров", - добавил Мишустин.

На этом же совещании премьер-министр поручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой провести оценку экологического вреда от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе для его возмещения виновной стороной.

Также он объявил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий этого ЧС.