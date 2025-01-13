Росприроднадзор проведет комплексную оценку экологического вреда от разлива мазута

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил главе Росприроднадзора Светлане Радионовой организовать оценку экологического вреда от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе для его возмещения виновной стороной.

"Светлану Радионову, главу Росприроднадзора, попрошу организовывать комплексную оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"И надо вести непрерывный мониторинг качества воздуха, проб воды – питьевой и в акватории Керченского пролива. Я пригласил сегодня Анну Юрьевну Попову, руководителя Роспотребнадзора, – необходимо эту ситуацию также держать под личным контролем", - добавил Мишустин.