Создана правкомиссия по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

"По поручению главы государства создана правительственная комиссия по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, комиссию возглавил вице-премьер Виталий Савельев, его первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

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