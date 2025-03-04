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Арестован россиянин, передавший СБУ сведения о военном объекте РФ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте гражданина России, передавшего Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о работе режимного военного предприятия.

"В Воронеже по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", задержан гражданин Российской Федерации, 1991 г.р", - объявил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

По данным ФСБ, в 2024 году задержанный инициативно установил контакт с представителем СБУ.

"Действуя из корыстной заинтересованности, (подозреваемый - ИФ) посредством иностранного мессенджера WhatsApp передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщили в ЦОС.

Следственным отделом УФСБ России по Ленинградскому военному округу в отношении россиянина возбуждено уголовное дело.

СБУ ФСБ Украина
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