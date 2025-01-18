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МЧС РФ сократило число специалистов, задействованных после ЧП с танкерами

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - МЧС РФ почти вдвое уменьшило число специалистов, задействованных в ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе.

Как сообщила пресс-служба ведомства в субботу, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 4,3 тыс. человек и свыше 740 единиц техники.

Ранее к ликвидации последствий ЧС в акватории Черного моря были привлечены свыше 8 тыс. человек и более 800 единиц техники.

В сообщении отмечается, что всего с береговой линии трех субъектов собрано 167 578 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения - 128 231 тонна, около 40 тыс. тонн - доставлены в специализированные организации для утилизации.

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В частности, вдоль побережья, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано 16,27 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 кг сорбента. "В районе кормовой части "Волгонефть-239" собрано почти 14,5 тонн нефтесодержащих отходов, использовано более 1 тыс. 500 кг сорбента. (...) Вывезена 1 тыс. 721 тонна нефтепродуктов", - отметили в ведомстве, добавив, что отходы, собранные в районе танкера, оперативно направляются на утилизацию.

В Краснодарском крае продолжаются работы по удалению мазута в районе кормовой части танкера "Волгонефть-239", а также проводится просеивание загрязненного песка на пляжах. За сутки с побережья вывезено на площадки временного хранения 289 тонн отходов, сообщили в пресс-службе.

В Крыму за сутки собрано около шести тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 58 тонн.

В Севастополе за прошедшие сутки собрано 0,4 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено более 4,5 тонн.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 18 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС РФ Черное море Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть 212 Волгонефть 239
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