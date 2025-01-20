Почти 170 тыс. тонн загрязненного песка и грунта собрано на Черноморском побережье
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - МЧС РФ сообщило, что мониторинговые группы обследовали более 910 км Черноморского побережья, собрано 169,5 тыс. тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта.
Из этого объема более 130 тыс. тонн вывезено на площадки временного хранения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Краснодарском крае за прошедшие сутки обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог в Темрюкском районе.
В Республике Крым проведена очистка более 181,5 км береговой линии. Всего собрано загрязненного песка и грунта 476 тонн, а вывезено - 418,5 тонн.
В Севастополе с побережья собрано и вывезено 212,6 тонн загрязненного песка.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.