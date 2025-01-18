Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запретили из-за непогоды на территории Грузии, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по Северной Осетии в субботу.

Как говорится в сообщении ведомства, "запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н.п. Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 11:40 18 января до особого распоряжения".

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло отметил в своем телеграм-канале, что в настоящее время на территории республики ситуация с транзитным транспортом спокойная. Перехватывающая парковка свободна.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.