Проект закона о популяризации образа многодетной семьи в социальной рекламе прошел I чтение

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный проект закона об изменении требований к социальной рекламе с участием семьи.

Соответствующий проект закона № 6476-9 предлагает внести изменения в статьи 5 и 10 закона "О рекламе".

Согласно законопроекту, при закупке услуг по производству, распространению социальной рекламы, в которой предполагается использование образа семьи с ребенком, должно быть обеспечено использование в такой рекламе образа благополучной семьи, имеющей не менее трех детей.

Это касается случаев закупок рекламы госорганами, органами местного самоуправления, муниципальными органами и юрлицами, являющимися заказчиками по 44-ФЗ.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить профильным объединениям и ассоциациям устанавливать для своих членов обязательные правила использования в рекламе образ благополучной семьи, имеющей не менее трех детей.

Законопроект направлен на популяризацию традиционных ценностей и формирование позитивного восприятия образа многодетной семьи в коммерческой социальной рекламе, говорится в пояснительной записке.