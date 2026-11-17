Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) во вторник.

"Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто. Поезд "Таврия" №92/91 Москва - Керчь отправлен со станции Тамань в 13:04", - говорится в сообщении.

ГСЭ также отмечает, что еще три ранее задерживавшихся поезда в Крым (из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера) отправятся к станции Керчь-Южная в ближайшее время. Поезда из Керчи в сторону материковой части планируется отправить во вторник по расписанию.

Как сообщалось, из-за приостановки движения по Крымскому мосту в сторону Крыма задерживалось четыре поезда.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем канале в Max, что люди без машин могут также попасть в Крым и из Крыма, воспользовавшись Керченской паромной переправой. Информация о доступности видов транспорта в сообщении с полуостровом будет доступна на сайте регионального Минтранса.

В 23:54 понедельника движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. В ночь на вторникАксенов заявил, что мост был вновь атакован. Он призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок в этом направлении.

В Минтрансе РФ сообщили, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин доложил о произошедшем президенту России Владимиру Путину.

Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.

Крымский мост подвергся атаке и в ночь на понедельник.