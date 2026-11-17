Более 8 тыс. россиян вернулись из украинского плена с начала СВО

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Более 8 тыс. человек удалось вернуть в Россию с начала СВО в результате 66 обменов с украинской стороной, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

"Наш институт участвует в работе по возвращению людей из плена. Уже прошло 66 обменов с начала специальной военной операции, в результате которых домой вернулись более 8 тыс. граждан. А с мая этого года состоялось уже шесть обменов, в рамках которых удалось вернуть уже 1 тыс. наших военнослужащих и гражданских лиц", - сказала Лантратова во вторник на Международном форуме омбудсменов.

Она напомнила, что в настоящее время готовится "ещё один большой обмен".

"Мы пока не раскрываем никакие детали, потому что это очень тонкий вопрос. За каждым обменом стоят семьи, жены, матери, дети. И мы считаем, что неправильно озвучивать детали до момента совершения мероприятия", - сказала Лантратова.