НСПК предупредила о сложностях при оплате через иностранные браузеры

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Российские пользователи при оплате покупок через иностранные браузеры с 19 ноября могут увидеть предупреждение о том, что соединение не защищено, это связано с особенностями работы браузеров и не означает, что сайт небезопасен или данным пользователей что-либо угрожает, сообщила Национальная система платежных карт (НСПК).

Изменение связано с переводом платежных сервисов на российские сертификаты безопасности. Переход в первую очередь затронет инструменты для оплаты с использованием Системы быстрых платежей (СБП) и сервис оплаты по универсальному QR-коду.

"Предупреждение может появиться при онлайн-платежах с использованием СБП, а также при сканировании универсального QR-кода штатной камерой смартфона - в магазинах, сервисных центрах, общественном транспорте и других местах оплаты", - сообщили в НСПК.

Гражданам, которые оплачивают покупки, рекомендуется установить на свои электронные устройства сертификаты безопасности от НУЦ Минцифры России или выбрать Яндекс Браузер в качестве браузера по умолчанию.

При этом все привычные способы платежей и переводов сохраняются в мобильных приложениях банков. Через них по-прежнему можно сканировать QR-коды для оплаты товаров и услуг, а также переводить деньги с использованием СБП. При таком способе оплаты предупреждение о небезопасном соединении не появится, отметили в НСПК.

"Национальная система платежных карт планово и поэтапно переходит на российские сертификаты безопасности. Теперь этот процесс затронет официальные сайты компании и сервисы для оплаты покупок. Переход позволяет обеспечить стабильный доступ к сервисам компании и уже является распространенной практикой среди многих российских организаций. Это не повлияет на безопасность данных, платежей или работу сервисов: все остается надежно защищенным", - сказал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении.

Платежная система "Мир" в ноябре также начнет постепенный перевод своих сервисов на российские сертификаты безопасности. Оплата картой или смартфоном в обычных магазинах останется без изменений.

НСПК - оператор платежной системы "Мир", операционный платежный и клиринговый центр СБП. Компания была создана в 2014 году после введения против России ряда санкций.

НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Она также обрабатывает операции по картам международных платежных систем Visa и Mastercard, которые в марте 2022 года одновременно объявили о приостановке работы на российском рынке из-за конфликта на Украине. Единственным акционером НСПК является Банк России.