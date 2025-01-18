Защитную насыпь вокруг танкера "Волгонефть 239" укрепляют из-за шторма на Черном море

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бетонные блоки устанавливают вокруг насыпи у танкера "Волгонефть 239" для его защиты от начавшегося на Черном море шторма, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в субботу.

Ранее сообщалось, что вокруг корпуса судна, севшего на мель в Темрюкском районе, устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров. Она должна была защитить танкер от шторма и исключить возможность утечки нефтепродуктов в открытое море.

"18 января на море шторм 4 балла. Чтобы защитить конструкцию вокруг кормы "Волгонефть 239" по периметру со стороны моря вал укрепляют бетонными заграждениями", - говорится в сообщении.

Железобетонные конструкции глушат удар волны и не дают размывать техническое сооружение.