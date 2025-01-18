Защитную насыпь вокруг танкера "Волгонефть 239" укрепляют из-за шторма на Черном море
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бетонные блоки устанавливают вокруг насыпи у танкера "Волгонефть 239" для его защиты от начавшегося на Черном море шторма, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в субботу.
Ранее сообщалось, что вокруг корпуса судна, севшего на мель в Темрюкском районе, устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров. Она должна была защитить танкер от шторма и исключить возможность утечки нефтепродуктов в открытое море.
"18 января на море шторм 4 балла. Чтобы защитить конструкцию вокруг кормы "Волгонефть 239" по периметру со стороны моря вал укрепляют бетонными заграждениями", - говорится в сообщении.
Железобетонные конструкции глушат удар волны и не дают размывать техническое сооружение.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.
На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.