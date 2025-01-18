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Вытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованы

Вытекшие из танкера "Волгонефть-239" нефтепродукты локализованы
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Специалисты укрепили бетонными блоками вал вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239" для его защиты от начавшегося на Черном море шторма, сообщает в субботу оперштаб Краснодарского края.

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"В первой половине субботы вал вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239" со стороны моря укрепили бетонными блоками. Это позволит защитить конструкцию от воздействия волн при шторме. Оставшуюся часть нефтепродуктов, которые вытекли из танкера, локализовали в одном месте", - говорится в сообщении.

Согласно информации оперштаба, нефтепродукты собирают экскаватором и вывозят на специально подготовленных самосвалах для дальнейшей утилизации. Помимо этого, мазут на танкере продолжают подогревать для откачки.

"На самом танкере продолжают подогревать мазут, чтобы откачать груз с кормовой части. По прогнозам специалистов, для того чтобы нефтепродукты достигли нужной температуры, понадобится три дня", - добавили в оперштабе региона.

Как сообщалось, специалисты проложили искусственный вал вокруг танкера "Волгонефть-239", севшего на мель в Темрюкском районе Краснодарского края. Искусственная насыпь протяженностью 400 метров стала технической дорогой для спецтехники, которая будет собирать мазут из воды и проводить работы с самим танкером. Кроме того, получившаяся закрытая бухта позволит защитить акваторию Черного моря от нефтепродуктов, вылившихся из кормовой части судна.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 18 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
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