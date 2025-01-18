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Утечек мазута при обследовании кормы танкера "Волгонефть 239" не обнаружено

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Обследование левой части кормы танкера "Волгонефть 239", севшего на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае, не выявило новых утечек мазута, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"Водолазы МЧС России проводят обследование танкера "Волгонефть 212", а также затонувшую и севшую на мель часть "Волгонефть 239". Привлечено 40 высококвалифицированных специалистов и 10 единиц спецтехники. Уже обследована левая часть кормы танкера "Волгонефть 239" - повреждений и утечек не обнаружено", - говорится в сообщении.

По информации из телеграм-канала Морспасслужбы, водолазы учреждения установили в месте разлома кормовой части "Волгонефть 239" водонепроницаемый материал на днищевой и бортовые балластные отсеки для герметизации места разлома.

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"В районе кормовой части "Волгонефть 239" нарастающим итогом установлено 2 210 метров боновых заграждений, при загрязнении бонов заменено 250 метров боновых заграждений. (...) Израсходовано биосорбента для ликвидации радужной пленки - 390 кг, нарастающим итогом - 1 835 кг", - отмечается в сообщении Морспасслужбы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что работы по вывозу нефтесодержащей смеси в районе кормы танкера "Волгонефть 239" ведутся круглосуточно. Всего совершено более 230 рейсов, вывезено свыше 1,7 тыс. тонн.

Также, по данным ведомства, с начала ликвидации последствий ЧС на береговой линии Анапы и Темрюкского района собрано и вывезено почти 167 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Их них 128 тыс. тонн - на площадку временного хранения в хутор Воскресенский (Анапа).

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 18 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Волгонефть 239 Волгонефть 212
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