Поиск

Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла почти на 30%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество заболевших ОРВИ в РФ за неделю выросло на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано более 570 тыс. случаев заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей - зарегистрировано 572,9 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", - сообщили в ведомстве.

В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей, уточнили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло более чем на 30% после снижения на 50% на первой неделе года.

В сообщении отмечается, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09.

Роспотребнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Морской пассажирский транспорт прервал работу в Севастополе

Военная операция на Украине

Над российскими регионами за ночь сбили 55 украинских дронов

Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Ульяновска

Военная операция на Украине

Мирный житель пострадал при обстреле курского поселка

Военная операция на Украине

Новое возгорание произошло на нефтебазе в Воронежской области после атаки беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 20 января

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Минпромторг РФ хочет освободить сырье для зернистой икры от обязательной маркировки

Володин предложил подготовить законопроект о полном запрете продажи вейпов

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5732 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });