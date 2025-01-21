Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю выросла почти на 30%

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Количество заболевших ОРВИ в РФ за неделю выросло на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано более 570 тыс. случаев заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей - зарегистрировано 572,9 тыс. случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", - сообщили в ведомстве.

В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей, уточнили в Роспотребнадзоре.

На прошлой неделе число заболевших ОРВИ в РФ за семь дней выросло более чем на 30% после снижения на 50% на первой неделе года.

В сообщении отмечается, что заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии, с преобладанием доли риновирусов. Продолжается постепенное нарастание доли вирусов гриппа, с преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)pdm09.