В РФ из-за ОРВИ закрыли 11 школ и четыре детских сада

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Для предотвращения распространения респираторных инфекций в РФ закрыты 11 школ и четыре детских дошкольных учреждения, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре.

"В целях профилактики распространения респираторных инфекций закрыты 11 школ в семи регионах и четыре детских дошкольных учреждения в четырех регионах России, частично закрыты 397 классов и 163 группы дошкольников, а также семь групп в школах-интернатах и 12 групп в ПТУ", - заявили журналистам в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что количество заболевших ОРВИ в РФ за неделю выросло на 29,1% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано более 570 тыс. случаев заболевания. В 27 регионах количество госпитализированных увеличилось на 30% и более по сравнению с прошлой неделей, уточнили в ведомстве. Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос на 2,8%, зарегистрировано около 10 тыс. заболевших.