Около 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68-69 особей, сообщила "Интерфаксу" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"Зафиксировано 68-69 дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала она.

Белей отметила, что за последние дни количество выброшенных на сушу погибших дельфинов снизилось.

Ранее сообщалось о порядка 60 погибших дельфинах, найденных после разлива мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.