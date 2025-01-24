Все загрязнения на поверхности Черного моря в Анапе очищены

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Морспасслужбы при мониторинге не обнаружили повторных загрязнений мазутом Черного моря в Анапе, поверхность чистая, сообщает телеграм-канал Морспасслужбы в пятницу.

"На сегодняшний день все загрязнения на (поверхности - ИФ) акватории очищены, повторных не обнаружено. С момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрано 14 755 кг нефтесодержащих отходов", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что за минувшие сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 70,3 кв. км. В районе кормовой части "Волгонефть 239" установлено 2250 м боновых заграждений.

За весь период работ собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Также береговой аварийно-спасательной партией Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы проводится сбор ручным способом с акватории вдоль береговой линии. Уже собрано 15,6 тонн, добавили в Морспасслужбе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.