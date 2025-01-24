Поиск

Все загрязнения на поверхности Черного моря в Анапе очищены

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Морспасслужбы при мониторинге не обнаружили повторных загрязнений мазутом Черного моря в Анапе, поверхность чистая, сообщает телеграм-канал Морспасслужбы в пятницу.

"На сегодняшний день все загрязнения на (поверхности - ИФ) акватории очищены, повторных не обнаружено. С момента аварии в акватории вдоль береговой полосы, включая порт Анапа, ручным способом собрано 14 755 кг нефтесодержащих отходов", - говорится в сообщении.

В РоссииОколо 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливеЧитать подробнее

В нем уточняется, что за минувшие сутки судами Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы было обследовано более 70,3 кв. км. В районе кормовой части "Волгонефть 239" установлено 2250 м боновых заграждений.

За весь период работ собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. Также береговой аварийно-спасательной партией Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы проводится сбор ручным способом с акватории вдоль береговой линии. Уже собрано 15,6 тонн, добавили в Морспасслужбе.

В РоссииРоспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормамРоспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормамЧитать подробнее

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

8
Хроника 15 декабря 2024 года – 24 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Черное море Анапа Морспасслужба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Брянске "Группа Кремний ЭЛ" остановила работу после атаки БПЛА

РКН сообщил о сбое на сетях "Мегафона", который был оперативно устранен

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы

Песков сказал, что РФ не направляла ФРГ приглашение на юбилейный Парад Победы

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Кабмин утвердил решение о беспошлинном ввозе в РФ картофеля, моркови и яблок до 31 июля

Разлив мазута в Керченском проливе

Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам

Роспотребнадзор не выявил в образцах рыбы из Черного моря несоответствия гигиеническим нормам
Военная операция на Украине

Три украинских дрона нейтрализованы над Ленинградской областью

Военная операция на Украине

В аэропорту Самары сняты ограничения на прием и отправку рейсов

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Военная операция на Украине

В течение ночи силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в 13 субъектах России

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе286 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5753 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });