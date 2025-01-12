В Крыму и Севастополе нашли 23 мертвых дельфина, но они не загрязнены мазутом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - С момента крушения танкеров на территории Крыма и Севастополя было зафиксировано 23 случая гибели дельфинов, ни один из них не был загрязнен мазутом, сообщает центр спасения и реабилитации дельфинов "Безмятежное море".

"С момента катастрофы обращения по пострадавшим живым дельфинам к нам не поступали, но были зарегистрированы 23 погибших особи. Основная часть тел находилась на продвинутой стадии разложения, большинство этих животных погибло еще до нефтеразлива", - говорится в сообщении в телеграм-канале центра.

Кроме того, было обнаружено тело азовки, предположительно, с ножевым ранением, что является косвенным признаком прилова в орудия рыболовства.

"На данный момент среди учтенных погибших особей не было животных, загрязненных мазутом. Большинство зарегистрировано в Севастополе, меньше - в Керчи, Феодосии и Евпатории", - уточнили в центре "Безмятежное море".

ЧП с танкерами

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января. За все время работ для утилизации вывезли 148,63 тонны загрязненного грунта, работы продолжаются.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.