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Около 60 погибших дельфинов обнаружили после разлива мазута в Керченском проливе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Число погибших после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе дельфинов за неделю выросло в два раза - с 30 до 60 особей, сообщила "Интерфаксу" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

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"Найдено около 60 мертвых особей. (...) В основном находим тела дельфинов в Тамани, Анапе и Новороссийске. Единичные случаи в Сочи - вчера нашли свежее тело белобочки, также начали появляться в Туапсинском районе", - сказала Белей.

По ее словам, "Дельфа" ведет статистику с 2018 года, и в настоящее время не сезон выбросов дельфинов. Поэтому такое большое число погибших особей вызывает опасения.

Ранее сообщалось об обнаружении в Черном море свыше 30 погибших дельфинов.

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15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Спасатели и волонтеры собрали с побережья города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края уже порядка 155 тыс. тонн песка с мазутом.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Кубань Черное море мазут дельфины Дельфа
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