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В Анапе открыли центр реабилитации для пострадавших от мазута птиц

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Анапе на площади почти в 800 квадратных метров открыли реабилитационный центр для пернатых, которые пострадали после разлива мазута в Черном море, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"В Анапе открыли центр реабилитации птиц. Он находится на улице Жемчужной, 9 в с. Витязево. Общая площадь помещений, где разместился центр, составляет 756 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что после разлива мазута на тот момент отловили около 6 тысяч пострадавших птиц.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 16 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край Черное море Витязево Керченский пролив
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