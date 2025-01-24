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В Рязанской области оценивают ущерб от пожара на предприятии после атаки БПЛА

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Рязанской области оценивают ущерб, причиненный предприятию, которое загорелось ночью после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Павел Малков.

По его данным, на предприятии никто не погиб.

Также в результате атаки был поврежден один частный дом, там загорелась крыша.

"Пострадавших нет, поручил оказать семье необходимую помощь", - написал губернатор в Telegram.

Как сообщила опергруппа Рязанской области, продолжается мониторинг ситуации после воздушной атаки.

По данным Управления Роспотребнадзора региона, отметили в опергруппе, по результатам лабораторных исследований атмосферного воздуха, проведенных ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Рязанской области" в жилой застройке Рязани, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

"В течение нескольких дней в светлое время суток будет происходить ликвидация обломков беспилотников", - уточнили в опергруппе.

Минобороны ранее сообщило, что за ночь над Рязанской областью уничтожили 20 дронов.

Павел Малков Роспотребнадзор Минобороны Рязанская область Рязань
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