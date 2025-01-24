При атаке беспилотника на Рязань загорелся частный дом

Пострадавших нет

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Вследствие атаки украинского дрона на Рязань возникло возгорание, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

"В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Малков добавил, что поручил оказать семье, проживающей в поврежденном доме, необходимую помощь.