Над Рязанью сбиты БПЛА, обломки попали в жилые дома

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Рязанской области сообщил об отражении атаки дронов, летевших на регион, их обломки повредили автомобили и жилые дома в Рязани.

"Продолжается атака БПЛА на Рязанскую область, работает ПВО. Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб", - написал Малков в своем телеграм-канале в понедельник.

По предварительной информации, пострадавших нет, добавил глава региона.