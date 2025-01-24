В течение ночи силы ПВО уничтожили 121 украинский БПЛА в 13 субъектах России

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь средствами ПВО уничтожены 121 украиский беспилотник в 13 субъектах России, в том числе Москве и Московской области, сообщили в министерстве обороны.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат: 37 - над территорией Брянской области, 20 - над Рязанской областью, 17 - над Курской областью, 17 - над Саратовской областью, семь - над Ростовской областью, шесть - над территорией Московской области, шесть - над территорией Белгородской области, три - над территорией Воронежской области, два - над территорией Тульской области, два - над территорией Орловской области, два - над территорией Липецкой области, один - над территорией Республики Крым и один - над Москвой", - заявили в минобороны.