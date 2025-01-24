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Оперативные службы ликвидируют последствия атаки БПЛА на Рязань

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Продолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань, написал в своем телеграмм-канале губернатор Павел Малков.

"Работают все оперативные службы. Нахожусь на рабочем месте, все профильные структуры получили соответствующие поручения", - отметил глава региона.

Как сообщалось, в ночь с четверга на пятницу над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, материальный ущерб оценивается.

Павел Малков Рязань
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