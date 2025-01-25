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Демонтаж и подъем севшего на мель танкера "Волгонефть-239" завершат к 31 марта

Демонтаж и подъем севшего на мель танкера "Волгонефть-239" завершат к 31 марта
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что работы по разделке затонувшего танккера "Волгонефть-239" и его подъему из воды будут полностью завершены к концу марта.

Ранее специалисты закончили откачку более 1,4 тыс. тонн мазута из танков севшего на мель в Керченском проливе судна.

"Сейчас идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань разработка проекта должна быль завершена до 30 января. До начала производства работ по разделке судна будет проведен ряд специальных мероприятий. Также в распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены", - цитирует Савельева пресс-служба правительства.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 25 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Виталий Савельев Краснодарский край Керченский пролив Волгонефть
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