Демонтаж и подъем севшего на мель танкера "Волгонефть-239" завершат к 31 марта

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что работы по разделке затонувшего танккера "Волгонефть-239" и его подъему из воды будут полностью завершены к концу марта.

Ранее специалисты закончили откачку более 1,4 тыс. тонн мазута из танков севшего на мель в Керченском проливе судна.

"Сейчас идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань разработка проекта должна быль завершена до 30 января. До начала производства работ по разделке судна будет проведен ряд специальных мероприятий. Также в распоряжении капитана морского порта Тамань указано, что до 31 марта все работы по разделке судна и его удалению должны быть полностью закончены", - цитирует Савельева пресс-служба правительства.