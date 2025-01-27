Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Лукашенко.

"Российский лидер тепло поздравил белорусского коллегу с убедительной победой на президентских выборах", - говорится в сообщении.

"Главы государств сверили часы по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, обсудили международную тематику и график предстоящих контактов", - добавили в пресс-службе.

Центризбирком Белоруссии ранее сообщил, что действующий президент победил на выборах главы государства с 86,82% голосов при явке 85,7%.