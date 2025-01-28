"Салаватнефтехимремстрой", 100% которого взыскивает Генпрокуратура, хочет ликвидироваться

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - АО "Салаватнефтехимремстрой" (входит в перечень активов ООО "УК "Меркури Кэпитал Траст", в отношении которого выдвинут иск Генпрокуратуры России) заявило о намерении ликвидироваться, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Такое заявление было подано в регистрирующие органы 24 января, повторно. На поданное 10 января 2025 года аналогичное заявление ФНС ответила отказом.

Предприятие было учреждено в марте 1995 года, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 1,704 млн рублей. Сумма активов - 5,6 млрд рублей.

До июля 2024 года компания указывала в качестве местонахождения город Салават (Башкирия), затем перерегистрировалась в Одинцово Московской области.

Генеральная прокуратура 24 января подала иск к бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы "Газпром" Алексею Митюшову о применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании в доход государства акций и долей промышленных предприятий Башкирии.

Иск касается применения последствий недействительности ничтожной сделки (оформленной решением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного "Универсальные инвестиции" (от мая 2020 года) в виде взыскания в доход государства 100% акций или долей "Салаватнефтемаша", "Салаватнефтехимремстроя", "Нефтехимремстроя", "Ремонтно-механического завода", "Техцентра".

Активы, являющиеся предметом иска, ранее в том числе входили в корпоративную орбиту группы "Газпром" и, в частности, "Газпром нефтехим Салават".

"Газпром нефтехим Салават" (ГНС) осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. В структуру компании входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, завод "Мономер".

ООО "Газпром переработка" (специализированная дочерняя компания "Газпрома") владеет более 99,99% ГНС. Единым исполнительным органом нефтеперерабатывающего комплекса ГНС является дочерняя компания АО "РусГазДобыча" - "РГД переработка Салават".