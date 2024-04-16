Прогноз потребности экономики РФ в кадрах подготовят к концу года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Пятилетний прогноз кадровой потребности экономики России будет подготовлен к концу 2024 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Основную роль будут играть меры по формированию и ежегодному обновлению прогноза рынка труда на пятилетний период, исходя из потребностей экономики. Уже в этом году мы к концу года, то есть к старту нового нацпроекта "Кадры", подготовим соответствующий обновленный прогноз кадровой потребности", - сказала Голикова на пленарной сессии Форума национальных приоритетов на выставке "Россия" (ВДНХ) во вторник.

Вице-премьер отметила, что кадровый прогноз будет ежегодно меняться в зависимости от потребностей экономики.

Она также сообщила об основных направлениях работы нового нацпроекта "Кадры", который начнет реализовываться с 2025 года. Среди направлений работы: создание системы управления кадровым обеспечением экономики, поддержка занятости отдельных групп соискателей, создание условий для эффективного привлечения работников, подготовка кадров для развития ключевых отраслей экономики как в системе высшего образования, так и в "Профессионалитете". Еще одним направлением нового нацпроекта станет создание сети современных кампусов не только в вузах, но и в колледжах.

Вице-премьер также сообщила, что в апреле - мае будет подготовлен новый документ о целевом приеме, а также о том, как можно попасть на обучение в рамках целевого набора.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в сентябре прошлого года заявлял о потребности российской экономики в кадрах к 2030 году в более чем 73 млн человек. По его данным, наибольшая потребность сложится в обрабатывающей промышленности, а также в научно-исследовательской деятельности и IT.

Позднее Голикова говорила, что России потребуется дополнительно 2 млн работников к 2030 году, наибольшая потребность сложится в сфере обрабатывающего производства, а также транспорте и логистике.

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания федеральном собранию объявил о запуске в России пяти новых нацпроектов ("Семья", "Кадры", "Молодежь России", "Экономика данных", "Продолжительная и активная жизнь"). Позднее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила что они начнут реализовываться с 1 января 2025 года, за исключением нацпроекта "Молодежь России", реализацию которого планируется начать уже в 2024 году.