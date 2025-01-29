Две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих

По данным Минтруда, только треть потребности составляют специалисты с высшим образованием

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Две трети необходимых специалистов для российской экономики составляют люди со средним профессиональным образованием и только треть с высшим, сообщил в Совете Федерации глава Минтруда Антон Котяков.

"В целом в перспективе ближайших пяти лет две трети потребности рынка труда - это люди со средним профессиональным образованием. Треть потребности составляют специалисты с высшим образованием, - сказал он. - Это во многом связано с тем, что престиж среднего профессионального образования стал возвращаться сравнительно недавно, а долгое время до этого рынок труда не получал достаточного количества квалифицированных рабочих".

По его данным, среди профессий наиболее востребованы: механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики.

Среди специалистов с высшим образование больше всего растет потребность в таких специалистах как: разработчики программного обеспечения, врачи, инженеры, специалисты по базам данных, архитекторы и проектировщики.

Как ранее сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, кадровый "прогноз определяет объем и структуру потребности в кадрах всей страны, а также потребность в кадрах в разрезе регионов и отраслей". Исходя из прогноза, будут определяться и корректироваться контрольные цифры приема в вузы и средние профессиональные учебные заведения в зависимости от нужд экономики, а также все программы по переподготовке кадров, отмечала она.

"В прогнозе отражаются тренды потребности в трудовых ресурсах по всем разделам видов экономической деятельности и начальным группам занятий - это 435 групп профессий", - сообщала Голикова.

Для составления прогноза рынка труда до 2030 года были использованы данные макроэкономического прогноза по стране, а также демографический прогноз, статистические показатели рынка труда и региональные прогнозы, поясняли в аппарате вице-премьера.