Госдуме предложили уточнить правила поступления в вузы абитуриентов с профобразованием

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, у которых есть среднее профессиональное образование.

Законопроект № 805970-8 в палату внесла группа депутатов, в нем поправки к статье 70 закона "Об образовании в РФ".

Законопроект предусматривает, что если программа обучения в университете соответствует программе, профилю, обучения в колледже или техникуме, то абитуриент сдает экзамены.

"Например, из медицинского колледжа, окончив программу "Сестринское дело" абитуриент поступает на "Лечебное дело" в вуз", - объяснил в Telegram один из авторов проекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Он добавил, что если абитуриент закончил "Бухгалтерский учет" и поступает на "Лечебное дело", то при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.