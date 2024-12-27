Минобрнауки РФ поддержало идею о запрете поступления в вузы после колледжа в обход ЕГЭ

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Минобрнауки России поддерживает инициативу запретить поступать выпускникам колледжей в вузы на другое направление без сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ), сообщили журналистам в пресс-службе Минобрнауки.

Там пояснили, что по действующему законодательству университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет.

"Из-за этого фиксируется немало случаев, когда абитуриенты поступают в колледж не для того, чтобы получить азы профессии, а с целью в дальнейшем поступить в университет в обход ЕГЭ на совершенно другое направление подготовки", - отмечается в сообщении.

Принимая во внимание такие случаи, Минобрнауки России поддерживает внесенный законопроект, сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что инициатива позволит исключить ситуацию, при которой абитуриент, получивший в колледже специальность "сервис и туризм", сможет по упрощенной процедуре поступить в вуз на "лечебное дело" или "биотехнологии".

За последние годы количество выпускников средних специальных учебных заведений, которые решили продолжить обучение в университете сразу после получения среднего профессионального образования, выросло почти в полтора раза - со 132 844 человек в 2020 году до 197 932 в 2024 году, отметили в министерстве.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга написал в своем телеграм-канале о том, что его комитет совместно с комитетом по просвещению внес на рассмотрение в Госдуму законопроект, которые конкретизирует правила поступления в вузы после колледжей.

Законопроект предусматривает, что если программа обучения в университете соответствует профилю обучения в колледже или техникуме, то абитуриент сдает экзамены. При смене направления абитуриенту при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.