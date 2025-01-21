Закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и кальянов принят Думой

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и в третьем чтениях закон о повышении административных штрафов за продажу несовершеннолетним табачной, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, а также кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

"Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям", - написал ранее по поводу инициативы в своем телеграм-канале председатель Госдумы и соавтор закона Вячеслав Володин.

По его словам, "результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей".

"За прошлый год было возбуждено 6 496 административных дел по факту нарушений правил продажи никотинсодержащей и табачной продукции, что на 53,7% больше, чем за 2022 год", - сообщил Володин.

Законом в действующей статье 14.53 КоАП РФ существенно увеличиваются размеры административных штрафов.

За несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями, табачной или никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции для граждан административный штраф повышается с 2-3 тыс. руб. до 10-20 тыс. руб., для должностных лиц - с 5-10 тыс. руб. до 30-50 тыс. руб., для юридических лиц - с 30-50 тыс. руб. до 90-120 тыс. руб.

За оптовую или розничную продажу насвая, пищевой никотинсодержащей продукции или никотинсодержащей продукции, предназначенной для жевания, сосания или нюханья, табака сосательного (снюса) предусматривается десятикратное повышение размеров штрафов для граждан, должностных и юридических лиц (максимальные размеры составят 200 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно).

За продажу несовершеннолетнему табачной или никотинсодержащей продукции, табачных изделий или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции максимальный размер штрафа для граждан составит 300 тыс. руб., для должностных лиц - 700 тыс. руб., для юридических лиц - 2 млн руб.

Закон кроме того вносит изменения в статью 15.12 Кодекса, предусматривающие увеличение размеров штрафов за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий, табачной или никотинсодержащей продукции без маркировки и нанесения информации или с нарушением порядка нанесения такой маркировки, а также за оборот перечисленной продукции.

Для должностных лиц штраф повышается с 30-50 тыс. руб. до 300-500 тыс. руб., для юридических лиц - с 200-300 тыс. руб. до 700 тыс. - 1 млн руб.

Полномочия по рассмотрению административных дел по статьям 14.53 КоАП (должностные лица органов Роспотребнадзора) и статье 15.12 КоАП (судьи) сохраняются без изменения с учетом действующих статей соответственно.